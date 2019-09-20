Счастливые орловские молодожёны сделали несчастными водителей и пассажиров
20.09.2019
Пара в день бракосочетания перекрыла движение на Тургеневском мосту.
Видеозапись происшествия опубликована в группе «Город Орел» «Вконтакте». На ней жених и невеста идут по проезжей части. За ними едут машины, украшенные в честь свадьбы.
При этом по встречной полосе идёт движение. На другой полосе, по которой идут молодожёны и едет их свадебный кортеж, автотранспорт, оказавшийся за ними (в том числе общественный), вынужденно двигается с минимальной скоростью.
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