Счастливые орловские молодожёны сделали несчастными водителей и пассажиров

Пара в день бракосочетания перекрыла движение на Тургеневском мосту.

Видеозапись происшествия опубликована в группе «Город Орел» «Вконтакте». На ней жених и невеста идут по проезжей части. За ними едут машины, украшенные в честь свадьбы.

При этом по встречной полосе идёт движение. На другой полосе, по которой идут молодожёны и едет их свадебный кортеж, автотранспорт, оказавшийся за ними (в том числе общественный), вынужденно двигается с минимальной скоростью.