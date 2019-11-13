Сброс окрашенной воды в Оку не связан с производством на Орловской ТЭЦ
13.11.2019
Об этом сообщает РИА57 со ссылкой на пресс-службу предприятия. Ранее рыбаки заметили, что неподалеку от ТЭЦ в Оку стекает окрашенная в синий цвет вода. «Сброс окрашенной воды не связан с производством на Орловской ТЭЦ. По оценке наших специалистов, источник сброса расположен выше по течению», — указано в сообщении.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58355
Другие новости раздела
13.11.2019
В театре «Свободное пространство» прошел праздничный вечер, посвященный 80-летию Орловской организации «Союза художников России»
$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11
Наш опрос
Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?