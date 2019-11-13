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Орел13.11.2019 Среда 09:51
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  3. Сброс окрашенной воды в Оку не связан с производством на Орловской ТЭЦ

Сброс окрашенной воды в Оку не связан с производством на Орловской ТЭЦ

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13.11.2019

Об этом сообщает РИА57 со ссылкой на пресс-службу предприятия. Ранее рыбаки заметили, что неподалеку от ТЭЦ в Оку стекает окрашенная в синий цвет вода. «Сброс окрашенной воды не связан с производством на Орловской ТЭЦ. По оценке наших специалистов, источник сброса расположен выше по течению», — указано в сообщении.

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