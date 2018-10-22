Сборная Орловской области победила на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Второе и третье места в командном зачёте заняли стрелки из Омской и Свердловской областей соответственно.

Также орловцы заняли высокие позиции в личном зачёте.

Александр Симаков набрал 534 очка и оказался на третьем месте. Павел Голубев занял четвёртую позицию. Кирилл Тимофеев — восьмое место.