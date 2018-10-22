Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел22.10.2018 Понедельник 12:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Сборная Орловской области победила на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия

Сборная Орловской области победила на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия

Версия для печати

22.10.2018

Об этом сообщает «Орёлспорт».

Второе и третье места в командном зачёте заняли стрелки из Омской и Свердловской областей соответственно.

Также орловцы заняли высокие позиции в личном зачёте.

Александр Симаков набрал 534 очка и оказался на третьем месте. Павел Голубев занял четвёртую позицию. Кирилл Тимофеев — восьмое место.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50012

Добавил новость: 

Другие новости раздела

22.10.2018

В Орловской области выбрали "Тургеневскую девушку"

22.10.2018

С 1-го ноября увеличится стоимость проезда в междугородних маршрутках при выезде за черту города

22.10.2018

В Советском районе Орла активизировались "карманники"

22.10.2018

Геннадий Зюганов наградил губернатора Орловской области Андрея Клычкова орденом Столетия ВЛКСМ

22.10.2018

Сегодня в Орле официально стартует конкурс «Молодые лица города»

$ USD65.814(+0.09)20.10
€ EUR75.3241(-0.25)20.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online