Сборная Орловской области победила на Первенстве России по стрельбе из пневматического оружия
22.10.2018
Об этом сообщает «Орёлспорт».
Второе и третье места в командном зачёте заняли стрелки из Омской и Свердловской областей соответственно.
Также орловцы заняли высокие позиции в личном зачёте.
Александр Симаков набрал 534 очка и оказался на третьем месте. Павел Голубев занял четвёртую позицию. Кирилл Тимофеев — восьмое место.
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