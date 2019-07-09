Сбережения орловчан в несколько раз больше областного бюджета

По данным на 1 июня текущего года физические лица хранят в банках Орловской области 82,4 миллиарда рублей на рублёвых депозитах и около 6,3 миллиарда рублей на валютных счетах (в пересчёте на отечественные дензнаки). Об этом сообщил Банк России.

За год (с 1 июня 2018 года) банковские сбережения выросли на 5,6 миллиардов рублей и примерно на один миллиард рублей соответственно.

При этом доходная и расходная части бюджета Орловской области на текущий год составляют около 34 миллиардов рублей каждая.