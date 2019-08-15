Самый «любопытствующий» район определили в Орловской области
15.08.2019
В Орловской области подвели итоги подписной кампании за первую половину 2019 года. Лидером стал Краснозоренский район. Здесь проживают 5384 человека, при этом подписку на газеты или журналы оформили 2008 человек. Далее в списке «самых читающих» следуют Малоархангельский, Колпнянский, Новодеревеньковский и Верховский районы.
Наименьшая жажда к печатному слову отмечена в Урицком, Ливенском, Мценском и Орловском районах (в последнем случае данные по Орловскому району и областному центру суммировались).
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