Самый «любопытствующий» район определили в Орловской области

В Орловской области подвели итоги подписной кампании за первую половину 2019 года. Лидером стал Краснозоренский район. Здесь проживают 5384 человека, при этом подписку на газеты или журналы оформили 2008 человек. Далее в списке «самых читающих» следуют Малоархангельский, Колпнянский, Новодеревеньковский и Верховский районы.

Наименьшая жажда к печатному слову отмечена в Урицком, Ливенском, Мценском и Орловском районах (в последнем случае данные по Орловскому району и областному центру суммировались).