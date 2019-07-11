Самые спортивные пенсионеры живут в Заводском районе Орла

В Орловской области завершился региональный этап Спартакиады пенсионеров.

Соревнования проходили в Орле на стадионе Ленина. В них участвовали команды 22 муниципальных образований и 4 городских округов.

Пенсионеры «выясняли отношения» в шести видах спорта и комбинированной эстафете. В командном зачёте первой оказалась сборная Заводского района Орла, на втором месте — Ливны, на третьем — Мценск.

По итогам турнира сформируют областную сборную, которая представит Орловщину на всероссийской Спартакиаде пенсионеров в Уфе с 24 по 27 августа текущего года.