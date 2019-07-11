Самые спортивные пенсионеры живут в Заводском районе Орла
11.07.2019
В Орловской области завершился региональный этап Спартакиады пенсионеров.
Соревнования проходили в Орле на стадионе Ленина. В них участвовали команды 22 муниципальных образований и 4 городских округов.
Пенсионеры «выясняли отношения» в шести видах спорта и комбинированной эстафете. В командном зачёте первой оказалась сборная Заводского района Орла, на втором месте — Ливны, на третьем — Мценск.
По итогам турнира сформируют областную сборную, которая представит Орловщину на всероссийской Спартакиаде пенсионеров в Уфе с 24 по 27 августа текущего года.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55919
Другие новости раздела
11.07.2019
Юные орловчанки «порадовали» Анапу
$ USD62.9944(-0.8)12.07
€ EUR71.0073(-0.56)12.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?