Сайт, где описываются способы ухода от уплаты налогов, признали незаконным по решению орловского суда
15.11.2018
Заводской районный суд Орла удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.
На ресурсе размещены схемы обналичивания, транзита и вывода денежных средств, в том числе для ухода от налогов через подставные компании. Сейчас ознакомиться с информацией может любой интернет-пользователь. Однако в ближайшее время сайт должен прекратить свою работу.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50579
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