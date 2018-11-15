Сайт, где описываются способы ухода от уплаты налогов, признали незаконным по решению орловского суда

Заводской районный суд Орла удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.

На ресурсе размещены схемы обналичивания, транзита и вывода денежных средств, в том числе для ухода от налогов через подставные компании. Сейчас ознакомиться с информацией может любой интернет-пользователь. Однако в ближайшее время сайт должен прекратить свою работу.