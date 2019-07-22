Сабуровская школа в Орловском районе «приказала долго жить»

Администрация муниципального образования приняла постановление о ликвидации общеобразовательного учреждения. В официальном постановлении указывается, что при этом учитывалось мнение жителей Сабуровского сельского поселения и заключение специально созданной по этому случаю комиссии.

Школу ликвидируют до 1 ноября текущего года. Документы передадут в архив, а работников рассчитают и уволят. Кроме того, в учреждении проведут инвентаризацию.