С жителя Орловской области одновременно взыскали 13 штрафов ГИБДД на общую сумму 15 тысяч рублей

Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов.

Должник был прописан в нашей области, но фактически жил в другом регионе, где и происходили нарушения ПДД. Оплатить штрафы он согласился после того, как судебный пристав вынес постановления об аресте его автомобиля и о взыскании средств, находящихся в одном из отделений ПАО «Сбербанк».

К настоящему моменту орловец оплатил не только сам долг, но и исполнительский сбор.