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Орел13.02.2019 Среда 23:43
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  3. С жителя Орловской области одновременно взыскали 13 штрафов ГИБДД на общую сумму 15 тысяч рублей

С жителя Орловской области одновременно взыскали 13 штрафов ГИБДД на общую сумму 15 тысяч рублей

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13.02.2019

Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов.

Должник был прописан в нашей области, но фактически жил в другом регионе, где и происходили нарушения ПДД. Оплатить штрафы он согласился после того, как судебный пристав вынес постановления об аресте его автомобиля и о взыскании средств, находящихся в одном из отделений ПАО «Сбербанк».

К настоящему моменту орловец оплатил не только сам долг, но и исполнительский сбор.

Теги:ОрёлОрловская областьДТПГИБДДштрафысудебные приставы

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