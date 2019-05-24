С января по апрель включительно в Орловской области выдано 1729 ипотечных кредитов

Общая сумма кредитов составила 2 миллиарда 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Отделение Орёл Банка России.

По сравнению с первым кварталом минувшего года, на Орловщине число кредитов данного профиля выросло на 1,8%, а объём ипотечного кредитования — на 7%.

Средний размер ипотечного жилищного кредита составил 1 миллион 600 тысяч рублей, средний срок кредитования — 10 лет 1 месяц.