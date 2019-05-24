С января по апрель включительно в Орловской области выдано 1729 ипотечных кредитов
24.05.2019
Общая сумма кредитов составила 2 миллиарда 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Отделение Орёл Банка России.
По сравнению с первым кварталом минувшего года, на Орловщине число кредитов данного профиля выросло на 1,8%, а объём ипотечного кредитования — на 7%.
Средний размер ипотечного жилищного кредита составил 1 миллион 600 тысяч рублей, средний срок кредитования — 10 лет 1 месяц.
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