С сегодняшнего дня в центре Орла на нескольких улицах временно ограничат проезд автотранспорта

Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Ограничения вводятся до 18 марта (до 17:00) на участке улицы Горького рядом с домом по улице Ленина, 43. Причина — замена пожарного водопровода.

Также движение автотранспорта будет ограничено до того же периода времени на 1-й Курской у дома № 59 из-за работ по прокладке газопровода.