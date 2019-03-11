С сегодняшнего дня в центре Орла на нескольких улицах временно ограничат проезд автотранспорта
11.03.2019
Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.
Ограничения вводятся до 18 марта (до 17:00) на участке улицы Горького рядом с домом по улице Ленина, 43. Причина — замена пожарного водопровода.
Также движение автотранспорта будет ограничено до того же периода времени на 1-й Курской у дома № 59 из-за работ по прокладке газопровода.
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