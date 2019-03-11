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Орел11.03.2019 Понедельник 11:51
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  3. С сегодняшнего дня в центре Орла на нескольких улицах временно ограничат проезд автотранспорта

С сегодняшнего дня в центре Орла на нескольких улицах временно ограничат проезд автотранспорта

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11.03.2019

Об этом информирует Управление ГИБДД по Орловской области.

Ограничения вводятся до 18 марта (до 17:00) на участке улицы Горького рядом с домом по улице Ленина, 43. Причина — замена пожарного водопровода.

Также движение автотранспорта будет ограничено до того же периода времени на 1-й Курской у дома № 59 из-за работ по прокладке газопровода.

Теги:ОрёлОрловская область

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