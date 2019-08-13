С сегодняшнего дня в России ужесточаются правила использования электронной подписи при сделках с недвижимостью

Теперь, чтобы зарегистрировать переход права собственности на недвижимость с помощью заявления, поданного в электронном виде и заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, необходимо разрешение собственника недвижимости.

Гражданин, который хочет сделать возможным такие сделки с его недвижимостью, должен подать соответствующее заявление в орган регистрации прав (Росреестр) на бумажном носителе. Оно может касаться как всех объектов, принадлежащих этому физическому лицу, так и отдельных объектов. После этого в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесут необходимую запись в течение пяти дней. В результате дистанционные «электронные» сделки с недвижимостью данного гражданина станут возможными.

Если в ЕГРН такая запись отсутствует, документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимость, поданные в электронном виде и заверенные электронной подписью, возвратят без рассмотрения.

Ранее (с 2013 года) граждане, чтобы обезопасить свою недвижимость от мошенников, могли подать заявление о внесении в ЕГРН записи, запрещающей регистрацию перехода или прекращения права собственности на их недвижимость без их личного участия. Как отмечают в Федеральной кадастровой палате, теперь, фактически, речь идёт о введении обратного порядка.

Правда, в новом законе есть и исключения. Отметка в ЕГРН не потребуется, если электронная подпись выдана удостоверяющим центром (УЦ) Федеральной кадастровой палаты, а также в случае, если сделка с недвижимостью проводится с участием нотариусов или госслужащих, которые взаимодействуют с Росреестром в электронном виде. Кроме того, действие нового закона не распространяется на цифровую ипотеку.

Убрать отметку в ЕГРН можно подав заявление по желанию собственника или по решению суда.