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Орел17.06.2019 Понедельник 12:24
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  3. С сегодняшнего дня УК «Зелёная роща» меняет свой адрес

С сегодняшнего дня УК «Зелёная роща» меняет свой адрес

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17.06.2019

Региональный оператор по обращению с ТКО переехал с Линейной, 143, в новый офис на Щепной площади, 1.

Компания открыта для посетителей с 9 часов утра. С понедельника по четверг включительно — до 18 часов, в пятницу — до 16 часов 45 минут.

Все остальные реквизиты УК остаются прежними.

Теги:ОрёлОрловская область

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