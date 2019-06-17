С сегодняшнего дня УК «Зелёная роща» меняет свой адрес
17.06.2019
Региональный оператор по обращению с ТКО переехал с Линейной, 143, в новый офис на Щепной площади, 1.
Компания открыта для посетителей с 9 часов утра. С понедельника по четверг включительно — до 18 часов, в пятницу — до 16 часов 45 минут.
Все остальные реквизиты УК остаются прежними.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55298
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