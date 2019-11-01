С сегодняшнего дня орловчане могут проголосовать за земляка в конкурсе «Народный участковый»

Наш регион представляет старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Малоархангельскому району капитан полиции Александр Михайлов.

Онлайн-голосование завершится 10 ноября. Чтобы поддержать орловчанина, нужно зайти на его страницу на сайте «Комсомольской правды» (партнёре конкурса), авторизовавшись в социальной сети («Вконтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» или «Гугл Плюс»), и поставить «лайк».