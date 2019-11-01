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Орел01.11.2019 Пятница 16:56
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С сегодняшнего дня орловчанам будут сообщать о манипуляциях с их недвижимостью

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01.11.2019

Вступили в силу поправки в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Об этом сообщает Кадастровая палата Орловской области.

Поправка обязывает уведомлять собственников недвижимости о поступлении документов, заверенных электронными подписями, для регистрации перехода или прекращения права собственности. Теперь настоящий правообладатель сможет оперативно отследить попытки посторонних лиц совершить мошеннические действия с его квартирой или домом и вовремя отреагировать на угрозу.

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