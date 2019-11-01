С сегодняшнего дня орловчанам будут сообщать о манипуляциях с их недвижимостью

Вступили в силу поправки в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Об этом сообщает Кадастровая палата Орловской области.

Поправка обязывает уведомлять собственников недвижимости о поступлении документов, заверенных электронными подписями, для регистрации перехода или прекращения права собственности. Теперь настоящий правообладатель сможет оперативно отследить попытки посторонних лиц совершить мошеннические действия с его квартирой или домом и вовремя отреагировать на угрозу.