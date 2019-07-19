С орловских улиц могут изгнать «Газели»

Новая схема движения общественного транспорта, разработанная «МосТрансПроектом» по инициативе губернатора Орловской области Андрей Клычкова, предполагает только использование автобусов среднего и большого класса. Об этом рассказали в профильном Департаменте Орловской области. Автобусы меньшей вместимости (в том числе популярные в Орле «Газели Next») использоваться не будут.

Одна из главных задач, которую должен решить переход на новую схему — уменьшение количества единиц транспорта за счёт увеличения его вместимости. Сейчас город и ближайшие пригороды обслуживают около 350 автобусов.

Другая важная цель — корректировка дублирующих друг друга маршрутов.