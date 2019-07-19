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Орел19.07.2019 Пятница 17:43
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  3. С орловских улиц могут изгнать «Газели»

С орловских улиц могут изгнать «Газели»

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19.07.2019

Новая схема движения общественного транспорта, разработанная «МосТрансПроектом» по инициативе губернатора Орловской области Андрей Клычкова, предполагает только использование автобусов среднего и большого класса. Об этом рассказали в профильном Департаменте Орловской области. Автобусы меньшей вместимости (в том числе популярные в Орле «Газели Next») использоваться не будут.

Одна из главных задач, которую должен решить переход на новую схему — уменьшение количества единиц транспорта за счёт увеличения его вместимости. Сейчас город и ближайшие пригороды обслуживают около 350 автобусов.

Другая важная цель — корректировка дублирующих друг друга маршрутов.

Теги:ОрёлОрловская область

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