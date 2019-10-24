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  3. С орловских бизнесменов взыскали 140 тысяч рублей за нарушения при работе с кассовыми аппаратами

С орловских бизнесменов взыскали 140 тысяч рублей за нарушения при работе с кассовыми аппаратами

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24.10.2019

Всего в этом году в связи с такими нарушениями выписано 73 протокола на примерно 150 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщили в Инспекции ФНС по городу Орлу.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, общая сумма штрафов выросла примерно вдвое.

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