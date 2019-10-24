С орловских бизнесменов взыскали 140 тысяч рублей за нарушения при работе с кассовыми аппаратами
24.10.2019
Всего в этом году в связи с такими нарушениями выписано 73 протокола на примерно 150 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщили в Инспекции ФНС по городу Орлу.
По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, общая сумма штрафов выросла примерно вдвое.
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