С орловских бизнесменов взыскали 140 тысяч рублей за нарушения при работе с кассовыми аппаратами

Всего в этом году в связи с такими нарушениями выписано 73 протокола на примерно 150 тысяч рублей штрафов. Об этом сообщили в Инспекции ФНС по городу Орлу.

По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, общая сумма штрафов выросла примерно вдвое.