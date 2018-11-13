С Нового года в Орловской области ужесточат контрактные требования к пассажирским перевозчикам
13.11.2018
Это будет сделано по требованию губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Чтобы заключить контракт на перевозки, компаниям придётся оснащать все транспортные средства видеорегистраторами, а также подключать весь транспорт к единому оператору ГЛОНАСС.
Ещё одно новое условие — обязательное использование валидаторов, позволяющих оплачивать проезд по безналичной системе расчёта.
Если перевозчик допустит 2 грубых нарушения правил дорожного движения или лицензионных требований, контракт с ним будет расторгнут.
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