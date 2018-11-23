С Нового года в Орловской области могут вырасти цены на проезд в электричках

Областное управление по тарифам направило на общественную антикоррупционную экспертизу сразу несколько проектов приказов. Об этом сообщает «Орёлград».

Если документы будут приняты, то с 1 января 2019 года плата за проезд в пригородном железнодорожном транспорте по территории Орловской области увеличится.

Планируется установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) тариф в размере 2,25 рублей на одного пассажира за 1 километр. Проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет обойдётся заметно дешевле — в 0,563 рубля на одного пассажира за 1 километр.

Ещё один приказ касается установки для ЦППК «экономически обоснованного уровня тарифа» в размере 2,452 рублей на одного пассажира за 1 километр. Это условная величина, которая необходима для расчёта бюджетных субсидий, которые покрывают убытки перевозчика за обслуживание льготных категорий граждан.