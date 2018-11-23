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Орел23.11.2018 Пятница 12:10
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  3. С Нового года в Орловской области могут вырасти цены на проезд в электричках

С Нового года в Орловской области могут вырасти цены на проезд в электричках

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23.11.2018

Областное управление по тарифам направило на общественную антикоррупционную экспертизу сразу несколько проектов приказов. Об этом сообщает «Орёлград».

Если документы будут приняты, то с 1 января 2019 года плата за проезд в пригородном железнодорожном транспорте по территории Орловской области увеличится.

Планируется установить открытому акционерному обществу «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) тариф в размере 2,25 рублей на одного пассажира за 1 километр. Проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет обойдётся заметно дешевле — в 0,563 рубля на одного пассажира за 1 километр.

Ещё один приказ касается установки для ЦППК «экономически обоснованного уровня тарифа» в размере 2,452 рублей на одного пассажира за 1 километр. Это условная величина, которая необходима для расчёта бюджетных субсидий, которые покрывают убытки перевозчика за обслуживание льготных категорий граждан.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтарифыэлектрички

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