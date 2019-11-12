С начала года в Орле произошло 242 преступления, связанных с хищениями мобильных телефонов
12.11.2019
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Большая часть преступлений уже раскрыта. Сотрудники полиции обращают внимание владельцев мобильных телефонов — не привлекать излишнее внимание к своему гаджету, не оставлять его без присмотра и не давать в руки незнакомым людям.
Если кражи избежать не удалось — звоните в дежурную часть. Полицейские также советуют записать персональный идентификационный номер своего телефона IMEI, по которому его всегда можно опознать.
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