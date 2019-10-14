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  3. С начала года в ЦФО изъяли 20800 незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи

С начала года в ЦФО изъяли 20800 незаконно распространяемых SIM-карт операторов мобильной связи

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14.10.2019

Роскомнадзор подвёл итоги работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. Она проводилась вместе с МВД. На данный момент завершено 280 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в ЦФО.

По итогам проведённых мероприятий изъято около 20800 тысяч незаконно распространяемых SIM-карт. Из них 9006 принадлежали ПАО «МТС», 7169 — ПАО «ВымпелКом», 3 342 — ПАО «МегаФон», 747 — ООО «Т2 Мобайл» и 585 — другим операторам связи.

В отношении нарушителей составлено 167 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете, выявлено 11 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

В чем заключается опасность покупки нелегальной SIM-карты?

1. Проблемы с обслуживанием. При покупке «симки» без удостоверения личности абонент не сможет сменить тариф, подключить или отключить услуги предоставляемые операторами связи. К тому же SIM-карта может быть отключена, так как операторы периодически избавляются от «безликих» номеров.

2. Кража средств с телефонного счета. Каждый день со счета абонента могут списываться небольшие суммы, которые сложно заметить. Также существует опасность кражи всех средств.

3. Кража средств с банковских счетов. При привязке номера абонента к кабинету банка существует большой риск взлома личного счета и хищения с него средств. По статистике Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (FinCert), созданного банком России, в прошлом году мошенники украли с карт россиян 961 миллионов рублей.

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