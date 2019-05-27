С начала года розничная торговля Орловской области выросла на 1%
27.05.2019
В Орловской области оборот розничной торговли в январе — апреле 2019 года составил 43,5 млрд. рублей. А это на 1 процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит «Орелстат».
За четыре месяца продали пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) на 19,8 млрд. рублей, непродовольственных товаров — на 23,7 млрд. рублей. Общественное питание немного прибавило — 0,2%. Оборот в этой отрасли составил почти полтора млрд. рублей.
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