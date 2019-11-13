С начала года проведено более 300 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов связи в ЦФО
13.11.2019
Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. На данный момент проведено 309 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Центральном федеральном округе.
В целом в отношении нарушителей составлено 185 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.
Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 12 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.