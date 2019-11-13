Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.11.2019 Среда 17:28
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. С начала года проведено более 300 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов связи в ЦФО

С начала года проведено более 300 мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов связи в ЦФО

Версия для печати

13.11.2019

Роскомнадзор подвел итоги совместной с МВД России работы по пресечению реализации незаконно распространяемых SIM-карт. На данный момент проведено 309 контрольных мероприятий по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи в Центральном федеральном округе.

В целом в отношении нарушителей составлено 185 протоколов об административных правонарушениях. Большинство нарушений связано с продажей SIM-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Кроме того, по результатам работ по противодействию незаконной реализации SIM-карт в интернете выявлено 12 признаков нарушений. Уведомления о них направляются в МВД России для принятия мер в рамках возложенных полномочий при подтверждении нарушения.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58371

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.11.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации» III степени

13.11.2019

Директор регионального филиала АО «Молот» Олег Шило: «На Орловщине созданы благоприятные условия для развития бизнеса»

13.11.2019

Андрей Клычков обсудил с жильцами аварийного дома №2 по ул. Калинина в Орле дальнейшие шаги по решению вопроса с приобретением жилья

13.11.2019

«Нарушаю ПДД? Позвони в ГИБДД!»

13.11.2019

Заболеваемость ОРВИ находится на неэпидемическом уровне

$ USD64.2009(+0.35)14.11
€ EUR70.6724(+0.25)14.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online