С начала года несовершеннолетние жители Орловской области совершили 131 преступление

Это на 30 преступлений больше, чем было в том же периоде прошлого года. Рост — 30%, сообщили в прокуратуре региона. Половина преступлений совершены учащимися и студентами. 63 подростка нигде обучение не проходили. В ведомстве отметили, что работа по массовому привлечению детей к занятиям дополнительного образования в учреждениях среднего профессионального образования ведется слабо. Занятость подростков каким-либо делом ведёт к снижению преступности среди несовершеннолетних.