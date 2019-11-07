С начала года несовершеннолетние жители Орловской области совершили 131 преступление
07.11.2019
Это на 30 преступлений больше, чем было в том же периоде прошлого года. Рост — 30%, сообщили в прокуратуре региона. Половина преступлений совершены учащимися и студентами. 63 подростка нигде обучение не проходили. В ведомстве отметили, что работа по массовому привлечению детей к занятиям дополнительного образования в учреждениях среднего профессионального образования ведется слабо. Занятость подростков каким-либо делом ведёт к снижению преступности среди несовершеннолетних.
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