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Орел01.03.2019 Пятница 15:47
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  3. С начала этого года в Орловской области выявлено 14 случаев мошенничества при получении пособий по безработице

С начала этого года в Орловской области выявлено 14 случаев мошенничества при получении пособий по безработице

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01.03.2019

Такую информацию сообщили в Управлении труда и занятости нашего региона.

Практически все они связаны с сокрытием трудоустройства. Ещё в одном случае гражданин предоставил в центр занятости населения недостоверные сведения при регистрации.

Нарушители добровольно вернули государству практически все незаконно полученные средства (44,7 из 45,4 тысяч рублей).

Теги:ОрёлОрловская область

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