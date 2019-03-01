С начала этого года в Орловской области выявлено 14 случаев мошенничества при получении пособий по безработице
01.03.2019
Такую информацию сообщили в Управлении труда и занятости нашего региона.
Практически все они связаны с сокрытием трудоустройства. Ещё в одном случае гражданин предоставил в центр занятости населения недостоверные сведения при регистрации.
Нарушители добровольно вернули государству практически все незаконно полученные средства (44,7 из 45,4 тысяч рублей).
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