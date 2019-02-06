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Орел06.02.2019 Среда 11:22
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С начала этого года в Орловской области произошло окло двух тысяч нарушений ПДД при пересечении перекрёстков

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06.02.2019

Их допускают как водители, так и пешеходы. Чаще всего они игнорируют сигналы светофоров, а также не обращают внимание на знаки приоритета. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

В минувшем году в нашем регионе из-за нарушений на перекрёстках произошло примерно 330 ДТП. В них оказались повреждены сотни транспортных средств. Погибли 6 и пострадали 176 человек.

Теги:ОрелОрёлОрловская область

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