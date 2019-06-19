Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.06.2019 Среда 13:06
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. С начала этого года в Орловской области 170 инвалидов обратились в центры занятости

С начала этого года в Орловской области 170 инвалидов обратились в центры занятости

Версия для печати

19.06.2019

Трудоустроить удалось только 37 человек с ограниченными возможностями здоровья. 8 из них получили квотируемые рабочие места. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Также ещё 11 орловчан, имеющих инвалидность, приступили к профессиональному обучению. Таковы данные за первые пять месяцев года.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55366

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.06.2019

В Орловской области Peugeot врезался в дорожный знак

19.06.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил региональную программу по развитию детского здравоохранения

19.06.2019

22 июня Орловская область присоединится ко всероссийской акции «Горсть Памяти»

19.06.2019

Прокуратура обжаловала приговор Советского райсуда Орла по делу Екатерины Стрелец

19.06.2019

Орловский областной суд отказал экс-сотруднице университета экономики и торговли в восстановлении на работе

$ USD63.9794(-0.36)20.06
€ EUR71.6377(-0.59)20.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online