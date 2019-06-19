С начала этого года в Орловской области 170 инвалидов обратились в центры занятости

Трудоустроить удалось только 37 человек с ограниченными возможностями здоровья. 8 из них получили квотируемые рабочие места. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Также ещё 11 орловчан, имеющих инвалидность, приступили к профессиональному обучению. Таковы данные за первые пять месяцев года.