С начала этого года в Орловской области 170 инвалидов обратились в центры занятости
19.06.2019
Трудоустроить удалось только 37 человек с ограниченными возможностями здоровья. 8 из них получили квотируемые рабочие места. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Также ещё 11 орловчан, имеющих инвалидность, приступили к профессиональному обучению. Таковы данные за первые пять месяцев года.
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