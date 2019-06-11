С начала этого года около 100 жителей Орловской области запретили сделки с недвижимостью без личного участия собственника
11.06.2019
Орловчане подали соответствующие заявления в Росреестр через МФЦ или через «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра. В минувшем году в ведомство от жителей Орловской области поступило около 400 таких заявлений.
Необходимая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. Государственная пошлина за данную услугу с граждан не взимается.
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