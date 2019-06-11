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Орел11.06.2019 Вторник 11:37
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  3. С начала этого года около 100 жителей Орловской области запретили сделки с недвижимостью без личного участия собственника

С начала этого года около 100 жителей Орловской области запретили сделки с недвижимостью без личного участия собственника

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11.06.2019

Орловчане подали соответствующие заявления в Росреестр через МФЦ или через «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра. В минувшем году в ведомство от жителей Орловской области поступило около 400 таких заявлений.

Необходимая запись вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. Государственная пошлина за данную услугу с граждан не взимается.

Теги:ОрёлОрловская область

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