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С каждым годом у орловских приставов прибавляется работы

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07.10.2019

По итогам периода с января по август текущего года включительно, в Орловской области количество возбуждённых исполнительных производств, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, выросло на 11 тысяч штук и составило около 220 тысяч штук. Такую информацию сообщили в Управлении ФССП по Орловской области.

В общей сложности, в тот же период в Управлении находилось около 360 тысяч производств. В основном, это производства о взыскании штрафов ГИБДД, задолженностей по кредитам, а также налоговых платежей.

В ФССП отметили, что тенденция к увеличению количества исполнительных документов прослеживается несколько последних лет. Прежде всего, это связано с тем, что физические и юридические лица стали чаще обращаться в суд для защиты своих прав. Также растёт и число юрисдикционных актов, которые предъявляют для принудительного исполнения другие уполномоченные органы.

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