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Орел18.10.2018 Четверг 13:33
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С карты областного центра может исчезнуть улица Декабристов

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18.10.2018

Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета. Об этом сообщает портал «Орловские новости».

Улица появилась в 1957-м году.

Она должна проходить от Наугорского шоссе до улицы Куйбышева. Однако до сегодняшнего дня она, фактически, не сформирована. По адресу не зарегистрирован ни один дом.

Сейчас этот участок отнесли к территориям перспективного развития. Все дома, расположенные здесь, будут расселять и сносить, а затем строить на их месте современные многоэтажки.

Окончательное решение об аннулировании улицы, где нет ни одного дома, будет принято на сессии горсовета.

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