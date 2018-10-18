С карты областного центра может исчезнуть улица Декабристов
18.10.2018
Вопрос рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета. Об этом сообщает портал «Орловские новости».
Улица появилась в 1957-м году.
Она должна проходить от Наугорского шоссе до улицы Куйбышева. Однако до сегодняшнего дня она, фактически, не сформирована. По адресу не зарегистрирован ни один дом.
Сейчас этот участок отнесли к территориям перспективного развития. Все дома, расположенные здесь, будут расселять и сносить, а затем строить на их месте современные многоэтажки.
Окончательное решение об аннулировании улицы, где нет ни одного дома, будет принято на сессии горсовета.
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