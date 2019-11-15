Орловские школьники принимают участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок Цифры» по теме «Большие данные»

Организаторами мероприятия выступают Минпросвещения России, Минкомсвязи России, а также АНО «Цифровая экономика» и ООО «Майл.ру Групп» в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

Проект «Урок цифры» — это серия необычных уроков программирования и обучения цифровым навыкам, которые продолжают традиции акции «Час кода» и улучшают ее образовательный эффект за счет нескольких уроков на протяжении учебного года.

Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства просвещения РФ и помогают ученикам не только узнать новое о мире информационных технологий, но и сориентироваться в перспективных профессиях будущего.

Проведение общеобразовательными организациями «Урока цифры» во время обычного урока информатики или на дополнительном занятии существенно повышают интерес детей к изучению основ программирования. Это также задает верные ориентиры развития в условиях перехода к цифровой экономике.

На Уроке школьники знакомятся с понятием «большие данные», их источниками, сферами использования и инструментами анализа.

Самые юные участники Урока — с 1-го по 4-ый класс находят в доме и на улице виртуального города объекты, которые собирают информацию, а также принимают участие в интеллектуальной битве роботов.

Школьники постарше пробуют себя в роли видеоблогера и администратора интернет-магазина, изучая статистику просмотров и покупок, чтобы выбрать самые популярные категории видео и товаров.

Старшеклассники анализируют отрывок переписки в чате, чтобы понять, какие интересы объединяют ребят.

Помимо этого, ученики 5-11-х классов проходят профориентационный тест и узнают, какая профессия из области больших данных подходит им больше всего.