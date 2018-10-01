Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.10.2018 Понедельник 19:58
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. С 5 октября в Орле начнутся занятия в орловской народной школе жилищного просвещения

С 5 октября в Орле начнутся занятия в орловской народной школе жилищного просвещения

Версия для печати

01.10.2018

Проводить их будет известный орловский общественник Рафаил Исламгазин. Ранее он же некоторое время вёл в Орле «Школу домкомов».

В новой школе будут рассматриваться всё те же вопросы, связанные с темой ЖКХ.

Занятия будут проводиться по пятницам с 15 часов в большом зале администрации Советского района Орла.

Продолжительность занятий — два академических часа.

Как пишет «Орловская городская газета», Посещать школу могут все желающие бесплатно.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49559

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.10.2018

Орловцы могут принять участие в мероприятиях Международной недели инвесторов

01.10.2018

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с кандидатами, принимавшими участие в выборах главы региона

01.10.2018

В это воскресенье в Орле состоится благотворительный турнир по рыбной ловле «Два крючка»

5
01.10.2018

3 октября в Орле в сквере Героев-десантников состоится торжественная церемония возложения цветов

01.10.2018

В Ливнах подорожает проезд в маршрутках

$ USD65.5745(-0.02)02.10
€ EUR75.9877(-0.24)02.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online