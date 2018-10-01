С 5 октября в Орле начнутся занятия в орловской народной школе жилищного просвещения
01.10.2018
Проводить их будет известный орловский общественник Рафаил Исламгазин. Ранее он же некоторое время вёл в Орле «Школу домкомов».
В новой школе будут рассматриваться всё те же вопросы, связанные с темой ЖКХ.
Занятия будут проводиться по пятницам с 15 часов в большом зале администрации Советского района Орла.
Продолжительность занятий — два академических часа.
Как пишет «Орловская городская газета», Посещать школу могут все желающие бесплатно.
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