С 5 октября в Орле начнутся занятия в орловской народной школе жилищного просвещения

Проводить их будет известный орловский общественник Рафаил Исламгазин. Ранее он же некоторое время вёл в Орле «Школу домкомов».

В новой школе будут рассматриваться всё те же вопросы, связанные с темой ЖКХ.

Занятия будут проводиться по пятницам с 15 часов в большом зале администрации Советского района Орла.

Продолжительность занятий — два академических часа.

Как пишет «Орловская городская газета», Посещать школу могут все желающие бесплатно.