С 22 по 25 мая в Орле пройдёт третья всероссийская спартакиада «Юность России»
16.05.2019
В соревнованиях примут участие около тысячи спортсменов из 30 регионов России. Все они — ученики профессиональных образовательных организаций и победители региональных спартакиад. Орловскую область на турнире представят техникум путей сообщения, реставрационно-строительный техникум, технологический техникум, техникум отрасли услуг и Мезенский педагогический колледж.
Соревнования пройдут в 9 видах спорта: мини-футбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, волейбол, шахматы, плавание, баскетбол, дартс и перетягивание каната.
Турнир пройдёт на площадках ОГУ имени Тургенева, стадиона имени Ленина, училища олимпийского резерва и шахматно-шашечной школы.
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