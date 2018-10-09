С 2021-го года в России может начаться массовый переход с «бумажных» паспортов на электронные

Как пишет газета «Ведомости», сейчас этот вопрос обсуждается в федеральном правительстве.

Переход оправдывается тем, что с электронным паспортом будет намного проще получать доступ ко всем госреестрам и госуслугам. В частности — отпадёт необходимость личного посещения государственных учреждений.

Один из вариантов внешнего оформления будущего паспорта — пластиковая карта со встроенным чипом.