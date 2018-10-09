С 2021-го года в России может начаться массовый переход с «бумажных» паспортов на электронные
09.10.2018
Как пишет газета «Ведомости», сейчас этот вопрос обсуждается в федеральном правительстве.
Переход оправдывается тем, что с электронным паспортом будет намного проще получать доступ ко всем госреестрам и госуслугам. В частности — отпадёт необходимость личного посещения государственных учреждений.
Один из вариантов внешнего оформления будущего паспорта — пластиковая карта со встроенным чипом.
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