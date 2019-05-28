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Орел28.05.2019 Вторник 14:38
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  3. С 1 июня 2019 года будет отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

С 1 июня 2019 года будет отменена плата за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

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28.05.2019

Теперь можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране.

Таксофоны до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных населенных пунктах. Около 20% трафика с них составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, МЧС). Эти цифры говорят о необходимости сделать услугу бесплатной.

При этом условия оплаты внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.

Теги:ОрёлОрловская областьтаксофоны

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