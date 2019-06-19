С 1 июля в Орловской области вырастут тарифы на горячее водоснабжение и отопление
19.06.2019
Об этом сообщили в орловском филиале ПАО «Квадра».
В соответствии с решением профильного Управления Орловской области тарифы вырастут на 2%. Новый тариф на горячее водоснабжение составит 121,8 рубля за 1 кубометр горячей воды. Новый тариф на отопление — 1180,6 рубля за 1 гигакалорию. Для абонентов, которые получают тепло через сети АО «Орёлгортеплоэнерго» — 1705,76 рубля за 1 гигакалорию.
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