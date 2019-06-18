С 1 июля в Орловской области повысятся тарифы на электроэнергию для населения
18.06.2019
В среднем плата повышается до 5 копеек за 1 киловатт в пределах социальной нормы и до 20 копеек за 1 киловатт выше социальной нормы. Конкретный размер тарифа будет зависеть от времени суток, типа плиты в квартире или доме (газовая или электрическая), а также от места проживания (город или село).
Подробную таблицу по изменению тарифов публикует «Орловский энергосбыт».
Плата за электроэнергию повышается в соответствии с приказом Управления по тарифам по Орловской области.
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