Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел18.06.2019 Вторник 12:44
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. С 1 июля в Орловской области повысятся тарифы на электроэнергию для населения

С 1 июля в Орловской области повысятся тарифы на электроэнергию для населения

Версия для печати

18.06.2019

В среднем плата повышается до 5 копеек за 1 киловатт в пределах социальной нормы и до 20 копеек за 1 киловатт выше социальной нормы. Конкретный размер тарифа будет зависеть от времени суток, типа плиты в квартире или доме (газовая или электрическая), а также от места проживания (город или село).

Подробную таблицу по изменению тарифов публикует «Орловский энергосбыт».

Плата за электроэнергию повышается в соответствии с приказом Управления по тарифам по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55343

Добавил новость: 

Другие новости раздела

18.06.2019

В Орловской области директора фирмы оштрафовали за несоблюдение закона о банкротстве

18.06.2019

В Орловской области увеличат количество врачей и среднего медперсонала

18.06.2019

В Орловской области водитель врезался в дерево

18.06.2019

Сегодня стартует Аграрная неделя Орловской области

18.06.2019

23 июня на Орловском ипподроме пройдёт Праздник рысистого коневодства

$ USD64.3187(-0.11)18.06
€ EUR72.1077(-0.59)18.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online