С 1 июля в Орловской области повысятся тарифы на электроэнергию для населения

В среднем плата повышается до 5 копеек за 1 киловатт в пределах социальной нормы и до 20 копеек за 1 киловатт выше социальной нормы. Конкретный размер тарифа будет зависеть от времени суток, типа плиты в квартире или доме (газовая или электрическая), а также от места проживания (город или село).

Подробную таблицу по изменению тарифов публикует «Орловский энергосбыт».

Плата за электроэнергию повышается в соответствии с приказом Управления по тарифам по Орловской области.