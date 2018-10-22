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С 1-го ноября увеличится стоимость проезда в междугородних маршрутках при выезде за черту города

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22.10.2018

С 1-го ноября в Орловской области увеличится стоимость проезда в междугородних маршрутках с трёхзначными номерами при выезде за черту города.

Соответствующие объявления появились в автобусах, которые курсируют через Орёл, но выезжают и за его пределы.

Авторы объявлений ссылаются на приказ областного управления по тарифам от 14-го года. Этот документ устанавливает доплату при пользовании услугами перевозчиков — по одному рублю 65 копеек за каждый километр вне городской черты.

Например, проезд до остановок «Мезенский педколледж», «Институт ЗБК» и «Госплемобъединение», как ожидается, подорожает до двадцати двух рублей.

До остальных пунктов назначения за пределами Орла можно будет добраться за меньшие суммы, но дороже, чем за 17 рублей.

Плата за проезд по городу останется прежней.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/50015

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