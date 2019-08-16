Рядом с Орлом грузовик врезался в автобус, а автобус — в грузовик

ДТП случилось 15 августа в 23:40 на трассе «Крым» на 431 километре. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

По предварительной информации, грузовой автомобиль «Фотон» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. Произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес Спринтер». После этого автобус врезался в КАМАЗ, ехавший сзади.

Пострадали четыре человека — мужчина 1993 года рождения и женщины 1971, 1974 и 1993 годов рождения. Все они находились в микроавтобусе.

По факту ДТП проводится проверка.