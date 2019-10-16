Рядом с мостом "Дружба" нашли мёртвое тело
16.10.2019
Это мужчина неопределённого возраста, внешне напоминающий бездомного. Такую информацию сообщает «Орёлтаймс».
Тело обнаружила случайная прохожая примерно в 14 часов.
По предварительной информации СУ СК РФ по Орловской области, признаков криминальной смерти не выявлено. Личность покойного устанавливается.
Фото: «Орёл LIVE»
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