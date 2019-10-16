Рядом с мостом "Дружба" нашли мёртвое тело

Это мужчина неопределённого возраста, внешне напоминающий бездомного. Такую информацию сообщает «Орёлтаймс».

Тело обнаружила случайная прохожая примерно в 14 часов.

По предварительной информации СУ СК РФ по Орловской области, признаков криминальной смерти не выявлено. Личность покойного устанавливается.

Фото: «Орёл LIVE»