Руководители «традиционного» и «альтернативного» профсоюзов договорились о сотрудничестве

Состоялась встреча руководства Федерации профсоюзов Орловской области и главы первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Дмитрия Серёгина.

В апреле этого года Отделение скорой медицинской помощи Орловского района, которое работает при Плещеевской ЦРБ, вошло в состав «Станции скорой медицинской помощи» города Орла. Последнее учреждение теперь работает по вызовам не только в областном центре, но и в Орловском районе. Некоторые медработники, недовольные этими переменами, около месяца назад учредили свою организацию МПРЗ «Действие».

Как рассказал председатель Федерации профсоюзов Орловской области Николай Меркулов, в нашем регионе существует полноценная областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. При этом созданный месяц назад «альтернативный» профсоюз не имеет ряда юридических полномочий — в частности, права на проведение трёхсторонних комиссий для решения спорных вопросов.

По итогам встречи стороны договорились о совместной конструктивной работе по поиску наиболее оптимальных и безболезненных решений существующих проблем.