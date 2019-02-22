Руководители муниципальных образований Орла возражают против урезания своих зарплат
22.02.2019
Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.
Главы «Трамвайно-троллейбусного предприятия», «Спецавтобазы» и «Орелводоканала» направили городским властям возражение на положение об оплате их труда, разработанное в сентябре минувшего года. Также документ касается зарплат заместителей начальников МУПов и зарплат главных бухгалтеров предприятий.
Как считают главы МУПов, положение не стимулирует к созданию новых условий для успешной работы предприятий, а просто урезает их заработную плату.
Тема обсуждалась на заседании профильного комитета Городского совета. В итоге члены комитета приняли решение рекомендовать администрации Орла доработать положение.
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