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Орел22.02.2019 Пятница 17:02
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  3. Руководители муниципальных образований Орла возражают против урезания своих зарплат

Руководители муниципальных образований Орла возражают против урезания своих зарплат

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22.02.2019

Об этом сообщает пресс-служба Горсовета.

Главы «Трамвайно-троллейбусного предприятия», «Спецавтобазы» и «Орелводоканала» направили городским властям возражение на положение об оплате их труда, разработанное в сентябре минувшего года. Также документ касается зарплат заместителей начальников МУПов и зарплат главных бухгалтеров предприятий.

Как считают главы МУПов, положение не стимулирует к созданию новых условий для успешной работы предприятий, а просто урезает их заработную плату.

Тема обсуждалась на заседании профильного комитета Городского совета. В итоге члены комитета приняли решение рекомендовать администрации Орла доработать положение.

Теги:ОрёлОрловская область

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