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Орел14.06.2019 Пятница 17:23
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  3. Руководитель регионального фонда капремонта пожаловалась на последствия мусорной реформы

Руководитель регионального фонда капремонта пожаловалась на последствия мусорной реформы

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14.06.2019

Ольга Павлова заявила, что реформа привела к проблемам с реализацией программы капитального ремонта.

Как рассказала Павлова, строительный мусор, который скапливается в ходе ремонтных работ, не относится к Твёрдым Коммунальным Отходам. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО (компания «Зелёная роща») не вывозит его на сортировку.

Такие отходы нужно захоранивать на специальных полигонах. Однако вблизи Орла они отсутствуют.

По словам Павловой, с данной проблемой столкнулись практически все подрядчики, выполняющие работы по капремонту домов в областном центре, а также некоторые подрядчики в других населённых пунктах Орловской области. Об этом сообщает «ИнфоОрёл».

Теги:ОрёлОрловская область

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