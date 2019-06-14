Руководитель регионального фонда капремонта пожаловалась на последствия мусорной реформы
14.06.2019
Ольга Павлова заявила, что реформа привела к проблемам с реализацией программы капитального ремонта.
Как рассказала Павлова, строительный мусор, который скапливается в ходе ремонтных работ, не относится к Твёрдым Коммунальным Отходам. Поэтому региональный оператор по обращению с ТКО (компания «Зелёная роща») не вывозит его на сортировку.
Такие отходы нужно захоранивать на специальных полигонах. Однако вблизи Орла они отсутствуют.
По словам Павловой, с данной проблемой столкнулись практически все подрядчики, выполняющие работы по капремонту домов в областном центре, а также некоторые подрядчики в других населённых пунктах Орловской области. Об этом сообщает «ИнфоОрёл».
Короткая ссылка obl1.ru/~/55289
Другие новости раздела
14.06.2019
Опубликована расширенная программа юбилейного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»
$ USD64.4326(-0.2)15.06
€ EUR72.6993(-0.31)15.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?