Руководитель компании «ОрелСайтСтрой», интернет-маркетолог Денис Цветов: «В Орловской области взят курс на развитие и поддержку бизнеса»
08.11.2019
«Меры поддержки бизнеса стали ключевым вопросом Инвестиционного послания Губернатора на 2020 год, − отметил Денис Цветков. − В частности, особого внимания заслуживает поддержка IT-бизнеса. Я ожидаю расширения вектора подобной работы. Сегодня у Орловской области есть все возможности для развития IT-бизнеса. Так, например, в регионе уже несколько лет успешно функционирует IT-кластер. Его резидентами становятся все больше новых перспективных компаний».
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