Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.11.2019 Среда 12:56
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Руководитель госинспекции труда ответит на вопросы зрителей «Первого Областного» телеканала

Руководитель госинспекции труда ответит на вопросы зрителей «Первого Областного» телеканала

Версия для печати

13.11.2019

На что обратить внимание при устройстве на работу? Что грозит нарушившему закон работодателю? Как пожаловаться в трудовую инспекцию?
Об этом и не только пойдет речь в программе «Актуальное интервью» в четверг 14 ноября. Гость студии — руководитель государственной инспекции труда в Орловской области Андрей Усиков. Программа начнется в 20 часов. Свои вопросы гостю студии вы сможете задать, позвонив по телефону 76-10-28. Для тех, кто не сможет в это время оказаться у телевизора, «Экспресс радио — Орёл» проведёт трансляцию на своих частотах.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58365

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.11.2019

Штрафы за хулиганство значительно увеличатся

13.11.2019

77-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Орле

13.11.2019

Орловские селянки будут работать меньше, и получать больше

13.11.2019

Орловская область получит 8,8 млн. рублей на прививки

13.11.2019

На Орловщине сохранили лес

$ USD63.853(-0.06)13.11
€ EUR70.4235(-0.05)13.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online