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Орел24.09.2019 Вторник 12:25
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Руководить сбором налогов в Орловской области будет Горбань

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24.09.2019

Сменился глава Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области. На должность назначен Алексей Горбань.

Чиновник родился в 1981 году в Ставропольском крае. Работает в ФНС с 2003 года. До назначения в Орловскую область около года занимал должность начальника Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области.

Предыдущий главный орловский налоговик Сергей Маркевич покинул пост ещё в феврале текущего года.

Теги:Орловская областьФедеральная Налоговая СлужбаФНС

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