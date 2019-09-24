Руководить сбором налогов в Орловской области будет Горбань

Сменился глава Управления Федеральной налоговой службы по Орловской области. На должность назначен Алексей Горбань.

Чиновник родился в 1981 году в Ставропольском крае. Работает в ФНС с 2003 года. До назначения в Орловскую область около года занимал должность начальника Межрайонной ИФНС России № 19 по Московской области.

Предыдущий главный орловский налоговик Сергей Маркевич покинул пост ещё в феврале текущего года.