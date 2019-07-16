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Орел16.07.2019 Вторник 18:07
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  3. Рост стоимости коммунальных услуг в Орловской области идёт «по щадящему варианту»

Рост стоимости коммунальных услуг в Орловской области идёт «по щадящему варианту»

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16.07.2019

С начала года показатель повысился на 3,2% (вместо максимальной «планки» в 4,4%, установленной областными властями). Об этом сообщила начальник регионального Управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова.

В 2019 тарифы повышались дважды — с 1 января и с 1 июля.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, отметил, что региональное правительство продолжит постоянно мониторить ситуацию с тарифами.

Теги:ОрёлОрловская область

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