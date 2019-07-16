Рост стоимости коммунальных услуг в Орловской области идёт «по щадящему варианту»
16.07.2019
С начала года показатель повысился на 3,2% (вместо максимальной «планки» в 4,4%, установленной областными властями). Об этом сообщила начальник регионального Управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова.
В 2019 тарифы повышались дважды — с 1 января и с 1 июля.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков, комментируя эту информацию, отметил, что региональное правительство продолжит постоянно мониторить ситуацию с тарифами.
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