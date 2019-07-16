Рост числа мигрантов в Орловской области обсудили на антитеррористической комиссии

Сегодня заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Оказалось, что за последние пять лет в регионе отмечается рост миграционных потоков. В настоящий момент (по данным на 1 июля текущего года) в Орловской области находятся около 13 тысяч иностранных граждан.

Участники заседания уделили мониторингу миграционных процессов повышенное внимание.