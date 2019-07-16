Рост числа мигрантов в Орловской области обсудили на антитеррористической комиссии
16.07.2019
Сегодня заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Оказалось, что за последние пять лет в регионе отмечается рост миграционных потоков. В настоящий момент (по данным на 1 июля текущего года) в Орловской области находятся около 13 тысяч иностранных граждан.
Участники заседания уделили мониторингу миграционных процессов повышенное внимание.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56003
Другие новости раздела
$ USD62.8129(-0.02)17.07
€ EUR70.6771(-0.18)17.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?