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Орел16.07.2019 Вторник 13:33
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  3. Рост числа мигрантов в Орловской области обсудили на антитеррористической комиссии

Рост числа мигрантов в Орловской области обсудили на антитеррористической комиссии

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16.07.2019

Сегодня заседание провёл губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Оказалось, что за последние пять лет в регионе отмечается рост миграционных потоков. В настоящий момент (по данным на 1 июля текущего года) в Орловской области находятся около 13 тысяч иностранных граждан.

Участники заседания уделили мониторингу миграционных процессов повышенное внимание.

Теги:ОрёлОрловская область

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