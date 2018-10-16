Россияне назвали самые благоприятные для карьеры города
16.10.2018
Опрос на эту тему провёл популярный портал по поиску работы Superjob. Его участниками стали жители тридцати семи городов России с населением от полумиллиона человек.
Первые места ожидаемо заняли Москва и Петербург. О том, что эти города являются наиболее подходящими для карьерного роста, заявили, соответственно, 74% москвичей и 72% петербуржцев.
На третьем месте — Тюмень. 66% жителей этого города считают его лучшим для карьеры.
Также в первой десятке — Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск и Красноярск.
Антилидерами рейтинга стали Омск и Тольятти. Лишь 16% местных жителей считают, что в их родных городах можно добиться каких-либо карьерных успехов.
Также невысокие показатели у Волгограда, Кирова, Новокузнецка и Саратова.
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