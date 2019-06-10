Россельхознадзор выявил на территории, принадлежащей ОГУ имени Тургенева, массовые очаги карантинного сорняка
10.06.2019
Речь идёт об амброзии трёхраздельной. Такую информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Видовая принадлежность опасного карантинного сорняка подтверждена заключениями специалистов «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории».
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