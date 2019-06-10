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  3. Россельхознадзор выявил на территории, принадлежащей ОГУ имени Тургенева, массовые очаги карантинного сорняка

Россельхознадзор выявил на территории, принадлежащей ОГУ имени Тургенева, массовые очаги карантинного сорняка

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10.06.2019

Речь идёт об амброзии трёхраздельной. Такую информацию сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Видовая принадлежность опасного карантинного сорняка подтверждена заключениями специалистов «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории».

Теги:ОрёлОрловская область

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